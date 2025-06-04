«Путин не собирался встречаться с Зеленским»: главные заявления помощника президента России Юрия Ушакова

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили прошедшие российско-украинские переговоры в Стамбуле и теракты, совершенные Киевом 1 июня, а также атаки на ВСУ на аэродромы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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