«Путин не собирался встречаться с Зеленским»: главные заявления помощника президента России Юрия Ушакова

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили прошедшие российско-украинские переговоры в Стамбуле и теракты, совершенные Киевом 1 июня, а также атаки на ВСУ на аэродромы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.