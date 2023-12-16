«Зубы дракона» на границе с РФ и Белоруссией, зачем Украина строит укрепления Ирэн ОрлонскаяВооруженные Силы Украины (ВСУ) планируют установить оборонительные заграждения на «наиболее опасных направлениях», включая Черниговскую область, которая граничит с Брянской и белорусской Гомельской областями.