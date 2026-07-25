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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Кингс Лиге Пике появилась новая бонусная карта – растяжение времени

В Кингс Лиге появилась новая бонусная карта к клубному чемпионату мира – растяжение времени. В испанской медиалиге существует 7 различных бонусов, которые команды получают перед матчем: • Красный мяч на 4 минуты; • Удаление игрока соперника на 4 минуты; • Пенальти; • Можно использовать любую карту или украсть ее у противника; • Звездный игрок – первый гол выбранного футболиста засчитывается за два; • Буллит с центра поля с ограничением в 5 секунд; • Реверсивный пенальти – удар исполняет другая команда: забивает – гола нет, вратарь отбивает – гол засчитывается.

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