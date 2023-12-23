Михаил Делягин: Западные спецслужбы с большим удовольствием поучаствуют в управлении российской госсобственностью

Виктор Онегин

Я что то не понимаю, опять в своём государстве мы можем стать не хозяевами. Почему на своём поле Русские капиталисты играют по правилам жулика со стороны?? Ну есть же пример Китая: считай из глубокого феодализма на чужие вложения капитала поднялся до экономически процветающей страной. И не только на заграничном капитале но и на чужих технологиях,и разработках. Но у нас в России в России всё скупят!? НЕ СКУПЯТ,А СВОИ СУКИ ЗА ГРОШИ ПРОДАДУТ. Почему продадут? да потому что за прошлую продажу ни кого не посадили, А кого посадили ,того тут же отпустили.