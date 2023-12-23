Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Михаил Делягин: Западные спецслужбы с большим удовольствием поучаствуют в управлении российской госсобственностью

Михаил Делягин: Западные спецслужбы с большим удовольствием поучаствуют в управлении российской госсобственностью

Западные спецслужбы с большим удовольствием поучаствуют в управлении российской госсобственностью, отметил в эфире НСН депутат Михаил Делягин.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Я что то не понимаю, опять в своём государстве мы можем стать не хозяевами. Почему на своём поле Русские капиталисты играют по правилам жулика со стороны??  Ну есть же пример Китая: считай из глубокого феодализма на чужие вложения капитала поднялся до экономически процветающей страной. И не только на заграничном капитале но и на чужих технологиях,и разработках. Но у нас в России в России всё скупят!? НЕ СКУПЯТ,А СВОИ СУКИ ЗА ГРОШИ ПРОДАДУТ. Почему продадут? да потому что за прошлую продажу ни кого не посадили, А кого посадили ,того тут же отпустили.
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2 час.
нина сафронова
Выгнать бы обоих из России.😶
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1 час.
С С
Шо, опять 90-е? Да скока можна?
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