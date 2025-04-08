После введения Трампом 50-процентных пошлин против Китая китайско-американская торговля может полностью остановиться

александр петров

Вот "ндравится" мне политика "Дони"!! Нормальному человеку такое в голову не может прийти. Представьте на минуточку, что идут спортивные игры, олимпиада скажем. И вот на ринг выходит два боксера. Один другому говорит. Вот я тебе дам в рожу, а ты мне сдачи давать не смей. Иначе я ох как обижусь!! Вот аналогичное происходит и с США и остальным миром!!