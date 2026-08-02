Армяне и виртуальный* экспорт в Европу: уже всем надоело словоблудие Никола и Попкояна

Александр Симаков

А Мишустину сам Пашинян десять ящиков абрикосов в подарок привез! Уважает... Правда восемь ящиков назад в АрмЯнию пришлось увезти (два ящика казахи выпросили). Что касается заявления Попкорн-яна, что Армения не хочет разрушения ЕАЭС, который развалится без армянской сельхозпродукции в России, то лучше бы Пашинян с ПапоЯном шантажировали Россию запретом на поставки на российский рынок армянских абрикосов и помидоров, смешнее было бы.