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Сбор подписей за выдвижение Путина проводят около 19 тыс. волонтеров

Сбор подписей за выдвижение Путина проводят около 19 тыс. волонтеров

Около 19 тыс. волонтеров на площадках штабов общественной поддержки и приемных принимают участие в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2023 году, сообщил руководитель центрального исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин.

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