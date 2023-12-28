Сбор подписей за выдвижение Путина проводят около 19 тыс. волонтеров

Около 19 тыс. волонтеров на площадках штабов общественной поддержки и приемных принимают участие в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2023 году, сообщил руководитель центрального исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин.