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Культуромания

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На премьере «Эдема» в Торонто зрителя вынесли на носилках

На премьере «Эдема» в Торонто зрителя вынесли на носилках

Премьера фильма Рона Ховарда «Эдем» на кинофестивале в Торонто была ненадолго приостановлена из-за «неотложной медицинской помощи, поскольку одного из зрителей выносили из зала на носилках», сообщает variety.

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