В планах — усиление проверки документов, дополнительные испытания и более строгий контроль за подтверждением квалификации В 2027 году Россотрудничество намерено повысить эффективность отбора иностранных студентов для обучения в российских вузах по правительственной квоте, информируют "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу агентства.