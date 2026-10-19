В планах — усиление проверки документов, дополнительные испытания и более строгий контроль за подтверждением квалификации В 2027 году Россотрудничество намерено повысить эффективность отбора иностранных студентов для обучения в российских вузах по правительственной квоте, информируют "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу агентства.
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