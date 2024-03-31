Мужской гороскоп на апрель 2024 года: увлекательные знакомства и новые начинания

В середине весеннего сезона звезды приготовили немало сюрпризов сильной половине человечества. Узнайте, на что можно рассчитывать и чего следует остерегаться, кто найдет любовь, а кому сужден профессиональный успех, как сложатся семейные и финансовые дела.