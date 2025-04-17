Афиша мероприятий в Москве на 17 апреля: выставки, концерты, игры и тренировки

Узнайте о самых интересных мероприятиях в Москве, которые можно посетить 17 апреля: выставка о Советской прокуратуре в годы Великой Отечественной войны, концерт Magic Cellos Band, игра "Открываем школу сыщиков", фитнес-тренировка и многое другое .