Metro Москва
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Metro Москва

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Афиша мероприятий в Москве на 17 апреля: выставки, концерты, игры и тренировки

Афиша мероприятий в Москве на 17 апреля: выставки, концерты, игры и тренировки

Узнайте о самых интересных мероприятиях в Москве, которые можно посетить 17 апреля: выставка о Советской прокуратуре в годы Великой Отечественной войны, концерт Magic Cellos Band, игра "Открываем школу сыщиков", фитнес-тренировка и многое другое .

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