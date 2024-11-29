Женщина нашла своего брата, пропавшего 25 лет назад

Житель американского штата Калифорния, объявленный пропавшим без вести почти 25 лет назад, воссоединится со своей сестрой, благодаря опубликованной в мае статье издания USA Today, в которой СМИ сообщило женщине о местонахождении ее брата и сестры.
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