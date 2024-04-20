Крымские археологи готовятся открыть сезон МЕСТО СИЛЫ… И ПРАКТИКИ Чтобы экспедиции за древностями состоялись, партнёрами крымских археологов выступают крупные научные организации и благотворительные фонды, а верными помощниками – студенты.
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