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Крымская газета

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Крымские археологи готовятся открыть сезон

Крымские археологи готовятся открыть сезон

Крымские археологи готовятся открыть сезон МЕСТО СИЛЫ… И ПРАКТИКИ Чтобы экспедиции за древностями состоялись, партнёрами крымских археологов выступают крупные научные организации и благотворительные фонды, а верными помощниками – студенты.

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