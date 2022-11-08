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КХЛ. «Адмирал» против СКА, «Амур» примет «Динамо», «Ак Барс» в гостях у «Нефтехимика»

«Адмирал» примет СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Амур» сыграет с московским «Динамо», «Ак Барс» проведет гостевой матч с «Нефтехимиком».

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