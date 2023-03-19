Закон, порядок, государство

745 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Автор, миллионы водителей не ездят с прямотоками и оглушительной музыкой. Это единицы понты крутят.Новый штраф в 5 т...
  • Briz Bazelik
    Как-то ЗАГАДОЧНО и ИНТРИГУЮЩЕ - почти как у "гомо-дикариусов":         *         *         *    (Украина вступила в Е...О неожиданной опа...
  • Вовладар Даров
    Если счётчик электроэнергии находится вне квартиры на площадке подъезда? И кто то сорвал пломбу, квартиросъёмщик здес...Всех, у кого в кв...

В Чувашии сотрудники отдельного батальона ДПС УМВД по г. Чебоксары помогли отцу с ребёнком доехать до больницы

16 марта у жителя Чебоксар, который следовал с сыном в Республиканскую детскую больницу, по пути сломался автомобиль.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх