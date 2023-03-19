В Чувашии сотрудники отдельного батальона ДПС УМВД по г. Чебоксары помогли отцу с ребёнком доехать до больницы

16 марта у жителя Чебоксар, который следовал с сыном в Республиканскую детскую больницу, по пути сломался автомобиль.
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