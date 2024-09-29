Си Цзиньпин: Китайский народ никогда не забудет международных друзей

Пекин, 29 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в воскресенье, что китайский народ никогда не забудет международных друзей, внесших выдающийся вклад в развитие Китая и укрепление дружбы между народами Китая и различных стран.