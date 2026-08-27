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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галактионов не опасается, что «Локомотив» будет бороться за выживание в РПЛ: «Уверен, что этого не должно быть. Главное – какие шаги последуют по усилению»

Главный тренер « Локомотива » Михаил Галактионов ответил на вопрос о том, может ли команда оказаться в ситуации борьбы за выживание в РПЛ.

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