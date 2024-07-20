Чем заняться дома: Римская империя с Хопкинсом и новый альбом Deep Purple

Посмотреть «Память» Okko, Wink, «Кинопоиск» Соцработница Сильвия (Джессика Честейн) случайно встречает Сола (Питер Скарсгард), страдающего слабоумием, дезориентированного и неспособного вспоминать и порой запоминать события.
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