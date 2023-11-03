В Барнауле закрыли конеферму АГАУ из-за многомиллионных убытков

Ферма была основана во времена СССР, в 1986 году Алтайский государственный аграрный университет (АГАУ) по решению ректора закрыл в Барнауле на своей территории конеферму, которая была основана в 1986 году.
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