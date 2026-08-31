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Кабмин временно разрешил реализацию на АЗС топлива по стандартам ниже «Евро-5»

Кабмин временно разрешил реализацию на АЗС топлива по стандартам ниже «Евро-5»

Правительство России с 1 сентября по 30 июня 2027 года разрешило временную реализацию на российских АЗС автомобильного бензина и дизельного топлива классов «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5».

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