LCI: 3,5 тысячи макак захватили город Лопбури в Таиланде и обрушили его экономику

Населенный пункт Лопбури в Таиланде может превратиться в «город-призрак» из-за нашествия макак. Более 3,5 тысяч этих длиннохвостых животных в буквальном смысле оккупировали улицы и фактически уничтожили экономику ранее популярного туристического центра.