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LCI: 3,5 тысячи макак захватили город Лопбури в Таиланде и обрушили его экономику

LCI: 3,5 тысячи макак захватили город Лопбури в Таиланде и обрушили его экономику

Населенный пункт Лопбури в Таиланде может превратиться в «город-призрак» из-за нашествия макак. Более 3,5 тысяч этих длиннохвостых животных в буквальном смысле оккупировали улицы и фактически уничтожили экономику ранее популярного туристического центра.

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