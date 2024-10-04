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Молодой парень нарисовал свастику на главном здании астраханского УМВД

Молодой парень нарисовал свастику на главном здании астраханского УМВД

Злоумышленник не поленился даже сходить в магазин канцтоваров за маркером. Кировский районный суд города вынес приговор молодому астраханцу за административное правонарушение, а именно, изображение нацисткой символики.

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