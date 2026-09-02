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Путин сайлаулардан соң мобилизация игълан итү турындагы сүзләрне сафсата дип атады

Россиядә сентябрь сайлауларын уздырганнан соң мобилизация игълан итәчәкләр дигән сүз дөрес түгел. Бу хакта РФ Президенты Владимир Путин белдерде.

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