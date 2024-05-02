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Поляки подсчитали, сколько времени потребуется эстонцам, чтобы засыпать Байкал

Поляки подсчитали, сколько времени потребуется эстонцам, чтобы засыпать Байкал

Поляки в попытке обвинить Россию в чем угодно дошли до абсолютного абсурда. Итак, Лавров заявил, что попытки эстонцев угрожать разрушением России и "завалить Байкал скалами" - бессмысленны и обсуждать их даже не стоит.

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