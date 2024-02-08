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Танкист ВС РФ встретил в бою сына, воюющего за ВСУ на Bradley

19-летний командир американской БМП “Брэдли” из 47-й бригады ВСУ гордо сообщил в интервью украинскому телеканалу ТСН о том, как он однажды сражался против своего отца, который служил в российском танковом экипаже, сообщает Newsweek.

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