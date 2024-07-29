«Правда глаза колет». В Венгрии дали отпор «лицемерной» Польше

Петер СийяртоСегодня 714 прочитали Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ответил на критику со стороны польских властей из-за сохранения Венгрией экономических связей с Россией, обвинив их в лицемерии.
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