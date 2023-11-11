Жители Алтайского края снова могут увидеть северное сияние

В прошлый раз редкое для региона явление наблюдали ночью 6 ноября Жители Барнаула и некоторых районов Алтайского края могут увидеть полярное сияние в ночь на 12 ноября, сообщили в паблике "Наблюдательный Барнаул".
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