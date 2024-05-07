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Минутка "Ох, уж мне эти сказоцки! Ох, уж мне эти сказоцники!"

Минутка "Ох, уж мне эти сказоцки! Ох, уж мне эти сказоцники!"

Прилетел тут из заснеженого февраля ответ, от товарища большевика, верного сталинца. Ну что тут можно сказать?! Миф устоявшийся, знаменательный.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
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