Прилетел тут из заснеженого февраля ответ, от товарища большевика, верного сталинца. Ну что тут можно сказать?! Миф устоявшийся, знаменательный.
Минутка "Ох, уж мне эти сказоцки! Ох, уж мне эти сказоцники!"
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Экономический результат - экспроприация у населения более 90%". ЧУБАЙС ПРЕВЫСИЛ ЭТОТ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ "РЕКОРД" ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РУАМИ ГОРБАЧЁВА-ЕЛЬЦИНА НА 200%!
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15 час.
ВО
Виктор Окунев
Очень много циферок. Для меня это темный лес.
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14 час.
александр почекунин
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12 час.
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