Есть ли вина майнеров в снижении курса Bitcoin? Сокращение сложности майнинга стало самым крупным с момента краха FTX

Bitcoin стал единственным из рыночных активов, показавшим в мае отрицательную тенденцию Фондовый рынок, в лице индекса Dow Jones установил годовой рекорд непрерывного роста, а золото двигалось в боковике, полностью остановившем апрельское падение котировок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии