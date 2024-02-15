Бедная студентка нашла в подвале ведро с битым стеклом: из него она сделала свой первый миллион. История Амбер Коуэн

Фото Амбер Коуэн Давайте сразу на чистоту: стекло - занятие не бюджетное. Даже в нашей маленькой мастерской, которая не выдувает стекло, а просто его запекает, стоимость одних только материалов составляет несколько миллионов рублей.
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