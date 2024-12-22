Британская The Guardian, ссылаясь на источники в ВСУ, сообщает, что «украинская армия, изнуренная почти тремя годами войны, все чаще сталкивается с острой нехваткой личного состава, а адровый кризис дошел до критического уровня.
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