Требуются сотрудники охраны смена - 2750, 82500 руб/ месяц. ЧОП АТТИЛА приглашает на работу в Москву.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Требуются сотрудники охраны смена - 2750, 82500 руб/ месяц. ЧОП АТТИЛА приглашает на работу в Москву.