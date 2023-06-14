НЕВСКИЕ НОВОСТИ

502 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Где обучали этих журналистов -" ПЕРОРАЛЬНЫМ отравлением этанолом"- это к чему в статье? Начинаете игру слов, запутать...Двух отравившихся...
  • Наталья Середа
    Дааааа.В газпроме денег нет начиная с Миллера.Нужна дешевая рабочая сила с Востока.А почему бы не сделать так для сво...ОМОН нагрянул с п...
  • Наталья Середа
    Вот таких на СВО БЕЗ ВЫДАЧИ ОРУЖИЯАдвокат рассказал...

Первый день ПМЭФ-2023 стартовал в Петербурге 14 июня

Масштабное мероприятие так или иначе повлияет на жизнь всего города. В городе на Неве начал свою работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх