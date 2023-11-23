Россиян предостерегли о серьезной опасности прошлогоднего варенья

Прошлогоднее варенье может представлять опасность для здоровья, предупредила эксперт Елена Ершова. Если хочется съесть старое варенье, объяснила она, необходимо убедиться, что оно не имеет измененного вкуса и цвета, а также не поражено плесенью, которая может остаться в еде и после новой термической обработки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии