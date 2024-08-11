Global Look Press/Daniiar Sarsenov/Ukrainian Presi Бывший офицер армии США политолог Скотт Беннет в беседе с РЕН ТВ заявил, что атака ВСУ на Курскую область является свидетельством политической агонии украинского президента Владимира Зеленского.
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