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Экс-офицер армии США: "Мы наблюдаем последние дни режима Зеленского"

Экс-офицер армии США: "Мы наблюдаем последние дни режима Зеленского"

Global Look Press/Daniiar Sarsenov/Ukrainian Presi Бывший офицер армии США политолог Скотт Беннет в беседе с РЕН ТВ заявил, что атака ВСУ на Курскую область является свидетельством политической агонии украинского президента Владимира Зеленского.

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