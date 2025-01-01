В РФ водителям в состоянии опьянения без прав придется сдавать ДНК

С 1 января на водителей, оставивших место ДТП или управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без наличия прав, накладывается обязательство пройти геномную регистрацию, данные которой войдут в каталог российских правоохранительных органов.
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