Льготные ипотечные программы будут сокращаться

Россию ждет сокращение объемов выдачи льготных ипотек. Государству становится все сложнее обслуживать уже выданные кредиты за счет бюджетных средств, поэтому банки будут ужесточать правила — в частности, увеличивать первоначальный взнос до 50 процентов от всей суммы кредита.