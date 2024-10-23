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Парламентская газета

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Льготные ипотечные программы будут сокращаться

Льготные ипотечные программы будут сокращаться

Россию ждет сокращение объемов выдачи льготных ипотек. Государству становится все сложнее обслуживать уже выданные кредиты за счет бюджетных средств, поэтому банки будут ужесточать правила — в частности, увеличивать первоначальный взнос до 50 процентов от всей суммы кредита.

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