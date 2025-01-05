Эти известные мотоциклы больше не покупают

Как уже рассказывал «За рулем», многие западные производители мототехники столкнулись с проблемами: Can-Am BRP и Polaris сумасшедшими темпами теряют прибыль, Arctic Cat закрывает два североамериканских завода.
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