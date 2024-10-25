Завершение реконструкции КОС в Братске: Падун готов к новым стандартам

В жилом районе Падун города Братска завершается амбициозный проект, который обещает революционизировать систему водоотведения – реконструкция главного канализационного коллектора выходит на финишную прямую.
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