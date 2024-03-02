В эквадорских джунглях нашли анаконду длиной больше 6 метров

В эквадорских джунглях был обнаружен уникальный вид анаконд. Согласно информации от телеканала CNN, исследователям потребовалось 10 дней, чтобы проникнуть в густые леса и спуститься к реке, чтобы наблюдать этих гигантов вживую.
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