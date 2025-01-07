Кириенко и Пушилин исполнили желания детей из ДНР в акции "Елка желаний"

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин подарили детям из республики долгожданные подарки в рамках акции "Елка желаний," исполнив их мечты и добавив радость в новогодние праздники.
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