Песков: разговор военных в ФРГ о Крыме говорит о вовлеченности Запада в конфликт

Как заявил в беседе с журналистами в понедельник, 4 марта, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, содержание разговора немецких офицеров о планируемых ударах по Крымскому мосту указывают на прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины.
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