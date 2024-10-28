Бузова против Салтыковой

Музыкальное шоу, которое стало яблоком раздора, и конфликт практически поколений. Чем Ольга Бузова не устроила легенду 90-х Ирину Салтыкову?На съёмках популярного телешоу Ольга Бузова мерилась талантом с Алёной Апиной.
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