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Власти Приморского края договорились о создании в регионе производства СПГ

Власти Приморского края договорились о создании в регионе производства СПГ

Первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина и председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе подписали соглашение о создании в регионе производство сжиженного природного газа (СПГ).

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