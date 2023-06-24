Власти Приморского края договорились о создании в регионе производства СПГ

Первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина и председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе подписали соглашение о создании в регионе производство сжиженного природного газа (СПГ).
Первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина и председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе подписали соглашение о создании в регионе производство сжиженного природного газа (СПГ).
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