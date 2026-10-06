Мировые СМИ: Зеленского ожидает крах

Главное в тезисах: Электоральный обвал: по данным закрытых опросов, Владимир Зеленский проигрывает во втором туре любому из ключевых соперников — Валерию Залужному (34% против 66%), Кириллу Буданову* (40% против 60%) и даже Михаилу Фёдорову (36% против 64%).