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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмбер Гленн об отстранении россиян: «Да, это политика. Не могу себе представить, как это тяжело. Но в России спорт сильно связан с государством»

Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев с марта 2022 года.

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