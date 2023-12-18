В деле о прослушке Залужного СМИ нашли «украинский след»

Заявление бывшего заместитель министра обороны Украины Анны Маляр о том, что спецслужбы обязаны следить за работой должностных лиц, свидетельствует о наличии в деле о прослушке главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного «украинского следа».
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