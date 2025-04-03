Учитель математики из России погиб при землетрясении в Мьянме

Тело гражданина России извлекли из-под завалов в Мандалае в Мьянме. Ранее местные СМИ сообщали, что мужчина из России по имени Михаил Казанцев работал учителем в средней школе Мьянмы, жил в доме Mandalay Sky Villa, который обрушился в результате землетрясения.