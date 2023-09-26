Эротика и декаданс — закат эпохи бурлеска

Бурлеск — эротическое шоу, в котором полуголые девушки танцуют на сцене под музыку. Этот аналог современного стриптиза появился в середине XIX века в Европе и имел небывалый успех у тогдашней публики — умер бурлеск в США ровно через сто лет, когда нравы стали более фривольными, а от грациозных соблазнительниц ждали чего-то большего, чем банальных танцев.