В Туве баннер с участником СВО закрыли плакатом о выборах

По поводу перекрытия лица погибшего воина начата служебная проверка.Скандалом обернулось в Туве размещение баннера о предстоящих выборах поверх лица погибшего в зоне проведения специальной военной операции жителя Эрзинского района.
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